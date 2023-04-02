«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: Карим Бензема сделал счёт 2:0

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 27-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Реал» и Вальядолид». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучал в 17:15 мск.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 29-й минуте матча нападающий «Реала» Карим Бензема упрочил лидерство своей команды.
«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 56 очков. В прошлом туре команда Карло Анчелотти проиграла своему главному конкуренту в борьбе за титул «Барселоне» (1:2), которая промежуточно оторвалась от «сливочных» на 15 очков.
«Вальядолид» с 28 очками располагается на 15-й позиции. В прошлом туре команда проиграла «Атлетику» из Бильбао (1:3) в домашнем матче.
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