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Ростов — Торпедо. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Ростов» — «Торпедо»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Ростов» — «Торпедо»: стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ
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В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и московское «Торпедо». Команды будут играть на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Лангович, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Прошкин, Рязанцев, Нетфуллин, Енин, Лебеденко, Караев, Турищев, Рейна.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Ростов» обыграл «Торпедо» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в составе ростовчан забил Максим Осипенко, реализовав 11-метровый удар.

«Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко в 20 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. Команда набрала 10 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (51).

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