«Реал» Мадрид — «Вальядолид»: гол Родриго отменён из-за офсайда

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются местный «Реал» и «Вальядолид». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучал в 17:15 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 66-й минуте матча нападающий «Реала» Родриго мог оформить дубль и сделать счёт в матче 5:0, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол.

«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 56 очков. В прошлом туре команда Карло Анчелотти проиграла своему главному конкуренту в борьбе за титул «Барселоне» (1:2), которая промежуточно оторвалась от «сливочных» на 15 очков.

«Вальядолид» с 28 очками располагается на 15-й позиции. В прошлом туре команда проиграла «Атлетику» из Бильбао (1:3) в домашнем матче.