«Факел» — ЦСКА: Обляков удвоил преимущество гостей

Сегодня, 2 апреля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Факел» и московский ЦСКА. К середине второго тайма гости ведут с преимуществом в два мяча (2:0).

Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 21-й минуте после видеопросмотра VAR главным судьёй встречи в ворота хозяев был назначен пенальти. Фёдор Чалов реализовал удар с 11-метровой отметки и открыл счёт в матче.

На 78-й минуте полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество ЦСКА. Армейцы выиграли борьбу на правом фланге, далее Гаич выполнил подачу в район вратарской, Заболотный не сумел пробить головой, но получилась скидка на Облякова — и Иван пробил в противоход вратарю.