«Факел» — ЦСКА: Обляков удвоил преимущество гостей
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Сегодня, 2 апреля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже проходит матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местный «Факел» и московский ЦСКА. К середине второго тайма гости ведут с преимуществом в два мяча (2:0).
Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 21' 0:2 Обляков – 77'
На 21-й минуте после видеопросмотра VAR главным судьёй встречи в ворота хозяев был назначен пенальти. Фёдор Чалов реализовал удар с 11-метровой отметки и открыл счёт в матче.
На 78-й минуте полузащитник Иван Обляков удвоил преимущество ЦСКА. Армейцы выиграли борьбу на правом фланге, далее Гаич выполнил подачу в район вратарской, Заболотный не сумел пробить головой, но получилась скидка на Облякова — и Иван пробил в противоход вратарю.
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