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Видеообзор матча «Крылья Советов» — «Оренбург» в 21-м туре РПЛ

Видеообзор матча «Крылья Советов» — «Оренбург» в 21-м туре РПЛ
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Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Крылья Советов» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Итоговый счёт — 1:1.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте: Дмитрий Цыпченко поразил ворота Николая Сысуева после передачи Юрия Горшкова. «Оренбург» отыгрался на 30-й минуте, когда точным ударом отметился Дмитрий Воробьёв. Голевой пас на счету Юрия Ковалёва.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко после 21 матча. «Оренбург» (32) находится на седьмой строчке. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (51).

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