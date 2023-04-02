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Игрок «Ахмата» Швец: у «Спартака» хорошая команда, но они нас ничем не удивили

Игрок «Ахмата» Швец: у «Спартака» хорошая команда, но они нас ничем не удивили
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал ничейный результат в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).

«Конечно же, мы довольны ничьей со «Спартаком» в Москве. Нам всегда хочется выигрывать, но «Ахмат» удовлетворён результатом. Мы старались, бились до самого конца и заслужили одно очко. Хочется поблагодарить Шелию: неоднократно выручил нас, потащил очень много сложных мячей.

У «Спартака» хорошая команда, но они нас ничем не удивили. Было всё то, к чему мы готовились до игры. На красно-белых особенный настрой? Они являются одной из сильнейших команд в России — на них всегда особенный настрой», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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