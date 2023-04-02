Мадридский «Реал» крупно переиграл «Вальядолид» в матче 27-го тура Ла Лиги

Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встречались местный «Реал» и Вальядолид». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучал в 17:15 мск.

Матч завершился крупной победой «Реала» со счётом 6:0. Голами отметились Родриго, Марко Асенсио, Лукас Васкес и Карим Бензема, оформивший хет-трик.

Мадридский «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 59 очков после 27 матчей. Команда Анчелотти отстаёт от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны» на 12 очков.

«Вальядолид» с 28 очками располагается на 16-й позиции.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.