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Мадридский «Реал» крупно переиграл «Вальядолид» в матче 27-го тура Ла Лиги

Мадридский «Реал» крупно переиграл «Вальядолид» в матче 27-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встречались местный «Реал» и Вальядолид». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучал в 17:15 мск.

Матч завершился крупной победой «Реала» со счётом 6:0. Голами отметились Родриго, Марко Асенсио, Лукас Васкес и Карим Бензема, оформивший хет-трик.

Мадридский «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 59 очков после 27 матчей. Команда Анчелотти отстаёт от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны» на 12 очков.

«Вальядолид» с 28 очками располагается на 16-й позиции.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Испания - Примера. 27-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 17:20 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
6 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Родриго – 22'   2:0 Бензема – 29'   3:0 Бензема – 32'   4:0 Бензема – 36'   5:0 Асенсио – 73'   6:0 Васкес – 90+1'
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