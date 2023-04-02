Мадридский «Реал» крупно переиграл «Вальядолид» в матче 27-го тура Ла Лиги
Поделиться
Сегодня, 2 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 27-го тура чемпионата Испании, в котором встречались местный «Реал» и Вальядолид». Стартовый свисток главного арбитра Хуана Луиса Пулидо Сантаны прозвучал в 17:15 мск.
Матч завершился крупной победой «Реала» со счётом 6:0. Голами отметились Родриго, Марко Асенсио, Лукас Васкес и Карим Бензема, оформивший хет-трик.
Мадридский «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 59 очков после 27 матчей. Команда Анчелотти отстаёт от лидирующей в чемпионате Испании «Барселоны» на 12 очков.
«Вальядолид» с 28 очками располагается на 16-й позиции.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:30
-
18:26
-
18:14
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:42
-
17:42
-
17:31
-
17:22
-
17:22
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
16:57
-
16:56
Партнерский контент