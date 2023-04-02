Полузащитник «Ахмата» Трошечкин: Fan ID надо отменять, наш футбол напоминает театр абсурда

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказался за отмену системы паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской Премьер-Лиги. В рамках 21-го тура РПЛ грозненская команда в Москве сыграла вничью со «Спартаком» (0:0).

«Поможет ли идея вернуть пиво на стадионы увеличить количество болельщиков? Отвечу как непьющий человек – мне без разницы. Думаю, что футбол можно смотреть и без пива. В целом, любого пьяного человека можно вывести со стадиона. Но зрителей на стадионах должно быть больше. Когда на «Открытии Арене» в матче со «Спартаком» людей слышно – это ненормально. Помню время, когда трибуны ещё были полными, а сейчас наш футбол напоминает театр абсурда. Мы ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет.

Падает ли мотивация, когда ты выходишь играть, а вместо болельщиков отчётливо слышишь тренеров? Не сказал бы, мотивация у профессионального спортсмена всегда должна быть. Но ярких эмоций стало меньше, это влияет на футболистов.

Ощущение товарищеского матча, когда играем с командами, у которых меньше болельщиков, чем у красно-белых? Наверное, да, складывается такое ощущение. Всё это очень неприятно. Fan ID нужно отменять, но, боюсь, этого не случится», – приводит слова Трошечкина Metaratings.