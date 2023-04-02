Полузащитник «Ахмата» Трошечкин: Fan ID надо отменять, наш футбол напоминает театр абсурда

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказался за отмену системы паспорта болельщика (Fan ID) на матчах Российской Премьер-Лиги. В рамках 21-го тура РПЛ грозненская команда в Москве сыграла вничью со «Спартаком» (0:0).
«Поможет ли идея вернуть пиво на стадионы увеличить количество болельщиков? Отвечу как непьющий человек – мне без разницы. Думаю, что футбол можно смотреть и без пива. В целом, любого пьяного человека можно вывести со стадиона. Но зрителей на стадионах должно быть больше. Когда на «Открытии Арене» в матче со «Спартаком» людей слышно – это ненормально. Помню время, когда трибуны ещё были полными, а сейчас наш футбол напоминает театр абсурда. Мы ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет.
Падает ли мотивация, когда ты выходишь играть, а вместо болельщиков отчётливо слышишь тренеров? Не сказал бы, мотивация у профессионального спортсмена всегда должна быть. Но ярких эмоций стало меньше, это влияет на футболистов.
Ощущение товарищеского матча, когда играем с командами, у которых меньше болельщиков, чем у красно-белых? Наверное, да, складывается такое ощущение. Всё это очень неприятно. Fan ID нужно отменять, но, боюсь, этого не случится», – приводит слова Трошечкина Metaratings.
- 2 апреля 2023
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:30
-
18:26
-
18:14
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:42
-
17:42
-
17:31
-
17:22
-
17:22
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
16:57
-
16:56