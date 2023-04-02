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«КАМАЗ» с минимальным счётом обыграл «Аланию» в матче Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и «Алания». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Низовцевым (Нижний Новгород). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 1:0.

Победу хозяевам принёс полузащитник Богдан Рейхмен, который отличился на 62-й минуте. На 66-й минуте гости остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил нападающий Ислам Машуков. В концовке матча был удалён и футболист «КАМАЗа»: полузащитник Виктор Свежов получил две жёлтые карточки.

«Алания» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 25 матчей. «КАМАЗ» находится на седьмой строчке, заработав 36 очков.

Ранее закончился матч, в котором встречались ульяновская «Волга» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Волгарь» одержал победу со счётом 3:0.

В составе гостей отличились Даниил Липовой, Артём Делькин и Иван Хомуха.

«Волгарь» (38) находится на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, «Волга» (20) занимает 17-ю строчку. Лидирует калининградская «Балтика» (52).