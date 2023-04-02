«КАМАЗ» с минимальным счётом обыграл «Аланию» в матче Первой лиги

Завершился матч 25-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «КАМАЗ» и «Алания». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Низовцевым (Нижний Новгород). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 1:0.
Победу хозяевам принёс полузащитник Богдан Рейхмен, который отличился на 62-й минуте. На 66-й минуте гости остались в меньшинстве: вторую жёлтую карточку получил нападающий Ислам Машуков. В концовке матча был удалён и футболист «КАМАЗа»: полузащитник Виктор Свежов получил две жёлтые карточки.
«Алания» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 41 очко после 25 матчей. «КАМАЗ» находится на седьмой строчке, заработав 36 очков.
Ранее закончился матч, в котором встречались ульяновская «Волга» и астраханский «Волгарь». Команды играли на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Волгарь» одержал победу со счётом 3:0.
В составе гостей отличились Даниил Липовой, Артём Делькин и Иван Хомуха.
«Волгарь» (38) находится на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги, «Волга» (20) занимает 17-ю строчку. Лидирует калининградская «Балтика» (52).
- 2 апреля 2023
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:30
-
18:26
-
18:14
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:42
-
17:42
-
17:31
-
17:22
-
17:22
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
16:57
-
16:56