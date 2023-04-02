Смородская: желаю «Зениту» выиграть чемпионат. Думаю, у «Спартака» и «Ростова» нет шансов
Поделиться
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об отсутствии интриги в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
«Я всегда говорила, что единственная команда, которая показывает интересную игру, — это «Зенит». Команда Семака хорошо укомплектована, играет в современный футбол. Желаю «Зениту» выиграть чемпионат. Думаю, у «Спартака» и «Ростова» нет шансов», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Напомним, после 21 сыгранного тура турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 51 очко — это на 10 очков больше, чем у ближайшего преследователя, «Ростова». У «Спартака», идущего на третьей позиции, тоже 41 очко.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:49
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:30
-
18:26
-
18:14
-
18:13
-
18:03
-
17:56
-
17:54
-
17:52
-
17:49
-
17:45
-
17:43
-
17:42
-
17:42
-
17:31
-
17:22
-
17:22
-
17:15
-
17:12
-
17:04
-
16:57
-
16:56
Партнерский контент