Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: желаю «Зениту» выиграть чемпионат. Думаю, у «Спартака» и «Ростова» нет шансов

Смородская: желаю «Зениту» выиграть чемпионат. Думаю, у «Спартака» и «Ростова» нет шансов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об отсутствии интриги в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Я всегда говорила, что единственная команда, которая показывает интересную игру, — это «Зенит». Команда Семака хорошо укомплектована, играет в современный футбол. Желаю «Зениту» выиграть чемпионат. Думаю, у «Спартака» и «Ростова» нет шансов», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, после 21 сыгранного тура турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 51 очко — это на 10 очков больше, чем у ближайшего преследователя, «Ростова». У «Спартака», идущего на третьей позиции, тоже 41 очко.

Материалы по теме
У Карпина отличный шанс оторваться от «Спартака»! Осталось только победить Пепа. LIVE
Live
У Карпина отличный шанс оторваться от «Спартака»! Осталось только победить Пепа. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023