Смородская: желаю «Зениту» выиграть чемпионат. Думаю, у «Спартака» и «Ростова» нет шансов

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об отсутствии интриги в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Я всегда говорила, что единственная команда, которая показывает интересную игру, — это «Зенит». Команда Семака хорошо укомплектована, играет в современный футбол. Желаю «Зениту» выиграть чемпионат. Думаю, у «Спартака» и «Ростова» нет шансов», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, после 21 сыгранного тура турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 51 очко — это на 10 очков больше, чем у ближайшего преследователя, «Ростова». У «Спартака», идущего на третьей позиции, тоже 41 очко.