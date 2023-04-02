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«Ростов» — «Торпедо»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Ланговича

«Ростов» — «Торпедо»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Ланговича
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Сегодня, 2 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Ростов» и московское «Торпедо». Команды играют на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45-й минуте матча Андрей Лангович вывел свою команду вперёд.

МИР Российская Премьер-лига. 21-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Лангович – 45'   2:0 Чернов – 53'   2:1 Караев – 59'
Удаления: Глебов – 42' / нет

В первом круге текущего сезона РПЛ «Ростов» обыграл «Торпедо» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Максим Осипенко, реализовав 11-метровый удар.

«Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко в 20 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. Команда набрала 10 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (51).

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