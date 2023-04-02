Бензема — первый игрок в истории «Реала», забивший больше 20 голов в 11 сезонах

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема стал первым игроком в истории мадридского клуба, достигшим отметки в 20 голов в 11 сезонах.
Напомним, в первом тайме завершившегося сегодня, 2 апреля, матча 27-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (6:0) нападающий оформил хет-трик. Он довёл счёт мячам, забитым во всех турнирах в нынешнем сезоне, до 22.
Ранее французский форвард делил аналогичное достижение с Альфредо ди Стефано и Раулем – все они забивали как минимум 20 голов за «Реал» в 10 сезонах.
Также отмечается, что Бензема стал автором самого быстрого хет-трика в «Реале» в матчах Ла Лиги с 19 апреля 1992 года. Тогда Фернандо Йерро забил три гола в ворота «Эспаньола» за отрезок длиной в шесть минут. Чтобы забить три гола в сегодняшнем матче, французу понадобилось всего лишь семь минут — он отличился на 29-й, 32-й и 36-й минутах.
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