Бензема — первый игрок в истории «Реала», забивший больше 20 голов в 11 сезонах

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема стал первым игроком в истории мадридского клуба, достигшим отметки в 20 голов в 11 сезонах.

Напомним, в первом тайме завершившегося сегодня, 2 апреля, матча 27-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (6:0) нападающий оформил хет-трик. Он довёл счёт мячам, забитым во всех турнирах в нынешнем сезоне, до 22.

Ранее французский форвард делил аналогичное достижение с Альфредо ди Стефано и Раулем – все они забивали как минимум 20 голов за «Реал» в 10 сезонах.

Также отмечается, что Бензема стал автором самого быстрого хет-трика в «Реале» в матчах Ла Лиги с 19 апреля 1992 года. Тогда Фернандо Йерро забил три гола в ворота «Эспаньола» за отрезок длиной в шесть минут. Чтобы забить три гола в сегодняшнем матче, французу понадобилось всего лишь семь минут — он отличился на 29-й, 32-й и 36-й минутах.