«Эльче» хочет оспорить результат матча с «Барсой» из-за участия Гави

«Эльче» может оспорить результат матча 27-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4) из-за участия в игре полузащитника каталонцев Гави, сообщает издание COPE. Игрок вышел в стартовом составе «Барселоны» и провёл на поле весь матч.

По сообщениям источника, «Эльче» рассматривает возможность подачи апелляции по итогам матча из-за участия Гави, поскольку согласно регламенту Федерации футбола Испании (RFEF) игроку до конца сезона запрещено играть из-за уже отменённой регистрации как игрока основы. Формально Гави не может играть ни за основную, ни за молодёжную команду.

В издании также ссылаются на последующее обращение в Ла Лигу, представители которой отметили, что «Барселона» ничего не нарушила, а Гави теперь считается игроком молодёжной команды – как это было до подписания нового контракта и ситуации с его оспариванием.

Итоговое решение по данному инциденту должен будет принять Комитет по проведению соревнований RFEF.