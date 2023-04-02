«Эльче» хочет оспорить результат матча с «Барсой» из-за участия Гави

«Эльче» может оспорить результат матча 27-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4) из-за участия в игре полузащитника каталонцев Гави, сообщает издание COPE. Игрок вышел в стартовом составе «Барселоны» и провёл на поле весь матч.
По сообщениям источника, «Эльче» рассматривает возможность подачи апелляции по итогам матча из-за участия Гави, поскольку согласно регламенту Федерации футбола Испании (RFEF) игроку до конца сезона запрещено играть из-за уже отменённой регистрации как игрока основы. Формально Гави не может играть ни за основную, ни за молодёжную команду.
В издании также ссылаются на последующее обращение в Ла Лигу, представители которой отметили, что «Барселона» ничего не нарушила, а Гави теперь считается игроком молодёжной команды – как это было до подписания нового контракта и ситуации с его оспариванием.
Итоговое решение по данному инциденту должен будет принять Комитет по проведению соревнований RFEF.
- 2 апреля 2023
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