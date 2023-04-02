Нападающий «Ростова» Николай Комличенко повторил европейский рекорд по заработанным пенальти за сезон.
В проходящем прямо сейчас матче с «Торпедо» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги нападающему ростовчан удалось заработать для своей команды право пробить 11-метровый удар.
В одном из моментов игрок автозаводцев Максим Турищев и Комличенко боролись за позицию в штрафной «Торпедо», в результате чего Николай упал на газон. После видеопросмотра VAR на 35-й минуте встречи главный судья указал на «точку». Однако пенальти не был реализован. Полоз пробил в левый от себя угол ворот, а голкипер «Торпедо» Бабурин угадал направление, в прыжке отразив мяч.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Торпедо».
Николай Комличенко, таким образом, заработал уже восьмой пенальти в сезоне, тем самым обновив рекорд РПЛ и повторив рекорд Европы по количеству заработанных 11-метровых ударов. В европейских лигах столько же зарабатывали Эндрю Джонсон («Кристал Пэлас», 2004/2005) и Неймар («Барселона», 2015/2016).
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