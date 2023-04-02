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«Ференцварош» Черчесова продлил серию без побед во всех турнирах до шести матчей

Завершился матч 25-го тура чемпионата Венгрии, в котором встречались «Ференцварош» и «Фехервар». Команды играли на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гергё Богаром. Итоговый результат — 2:2.

Первый мяч в матче на седьмой минуте забил защитник гостей Стопира. Во втором тайме полузащитник «Ференцвароша» Кристиан Листеш оформил дубль и вывел хозяев вперёд. На 79-й минуте полузащитник «Фехервара» Евгений Макаренко сравнял счёт — 2:2.

Таким образом, «Ференцварош» не смог выиграть уже в шестом матче подряд во всех турнирах. Последняя победа была одержана 26 февраля во встрече с «Дебреценом» (2:0).

«Ференцварош» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2022/2023. Команда набрала 51 очко после 25 матчей. «Фехервар» находится на 10-й строчке, заработав 28 очков.