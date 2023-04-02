«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: Уиллок открыл счёт на 65-й минуте
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В эти минуты проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом. «Ньюкасл Юнайтед» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Уиллок – 65' 2:0 Уилсон – 88'
На 65-й минуте отличился полузащитник хозяев Джозеф Уиллок. Он замкнул головой скидку Аллана Сент-Максимена.
«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 26 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» находится на пятой строчке, заработав 47 очков после 26 игр. Лидирует «Арсенал» (72).
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