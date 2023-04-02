Виталий Дьяков: «Динамо» не стоит прощаться с Йокановичем, сейчас в этом нет смысла

Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал поражение «Динамо» от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В матче с «Сочи» «Динамо» играло не очень. Тем более они были в большинстве с середины первого тайма и не забили пенальти. «Динамо» обязано выигрывать, играя дома и в большинстве. Но стоит сказать и про «Сочи»: одержали тяжёлую победу — молодцы.

В таких матчах проявляется характер. Конечно, тяжело играть вдесятером против «Динамо» – команды, которая борется за медали в чемпионате. Игроки «Сочи» смогли победить за счёт характера. Большую часть матча они оборонялись, но сумели выстоять и забить два мяча. Как мне кажется, у Бердыева получается привнести в «Сочи» характер. Они смогли переломить серию из двух поражений и одержали победу.

«Динамо» не стоит прощаться с Йокановичем. Думаю, они не планировали бороться за чемпионство. А сейчас идёт борьба за медали и продолжают участвовать в Кубке России. Тем более команда только прошла зимние сборы. Сейчас увольнение не имеет смысла — это будет поспешно и вряд ли принесёт успех. Надо дождаться конца сезона и уже тогда делать выводы», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.