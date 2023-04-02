«Ростов» — «Торпедо»: гол Караева позволил гостям сократить отставание в счёте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 2 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Ростов» и московское «Торпедо». Команды играют на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 59-й минуте матча нападающий «Торпедо» Давид Караев сократил отставание в счёте. Отметим, что с 42-й минуты «Ростов» играет в меньшинстве после удаления Данила Глебова.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Ростов» обыграл «Торпедо» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Максим Осипенко, реализовав 11-метровый удар.

«Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко в 20 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. Команда набрала 10 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (51).