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«Ростов» в меньшинстве обыграл «Торпедо» в матче 21-го тура РПЛ

Сегодня, 2 апреля, в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Ростов» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Игра началась в 19:00 мск.

Матч завершился победой «Ростова» со счётом 2:1. В составе победителей голами отметились Андрей Лангович и Евгений Чернов. За московскую команду отличился Давид Караев. Отметим, что с 42-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве после удаления Данила Глебова.

В первом круге текущего сезона РПЛ «Ростов» обыграл «Торпедо» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Максим Осипенко, реализовав 11-метровый удар.

«Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 44 очка после 21 матча. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. Команда набрала 10 очков.