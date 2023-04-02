Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Юнайтед» не смог забить в третьем матче АПЛ подряд

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» не смог забить в третьем матче английской Премьер-лиги подряд. В предыдущих играх чемпионата Англии команда тен Хага встречалась с «Ливерпулем» (0:7) и «Саутгемптоном» (0:0).

На 65-й минуте отличился полузащитник хозяев Джозеф Уиллок. На 88-й минуте второй мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» забил нападающий Каллум Уилсон.

Благодаря победе «Ньюкасл» поднялся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 27 матчей. «Манчестер Юнайтед» (50) находится на четвёртой строчке. Лидирует «Арсенал» (72).