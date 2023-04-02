«Наполи» — «Милан»: стартовые составы команд на матч Серии А

В матче 28-го тура итальянской Серии А встретятся «Наполи» и «Милан». Команды будут играть на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Руй, Замбо Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Симеоне, Кварацхелия.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Диас, Крунич, Леау, Жиру.
В первом круге текущего сезона чемпионата Италии «Наполи» в выездном матче победил «Милан» со счётом 2:1. Первый мяч во встрече забил нападающий «Наполи» Маттео Политано с пенальти на 55-й минуте. Форвард «Милана» Оливье Жиру на 69-й минуте сравнял счёт. Победу гостям на 78-й минуте принёс нападающий Джованни Симеоне.
«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 71 очко после 27 матчей. «Милан» находится на пятой строчке, заработав 48 очков.
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