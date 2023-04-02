Валерий Кечинов: «Зенит» на 90% чемпион, «Спартак» забуксовал
Поделиться
Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отсутствии интриги в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» на 90% чемпион, я говорил об этом ещё два тура назад. В футболе всякое бывает, но сейчас, видимо, не тот случай. Я надеялся, что после рестарта «Спартак» будет регулярно набирать очки, но по какой-то причине команда забуксовала», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
Напомним, после 21 сыгранного тура турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 51 очко — это на семь очков больше, чем у ближайшего преследователя, «Ростова». У «Спартака», идущего на третьей позиции, 41 очко.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
22:30
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:45
-
21:30
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:20
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
20:05
-
19:54
-
19:53
-
19:50
-
19:49
-
19:47
-
19:46
-
19:34
-
19:33
Партнерский контент