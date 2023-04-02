Валерий Кечинов: «Зенит» на 90% чемпион, «Спартак» забуксовал

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отсутствии интриги в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» на 90% чемпион, я говорил об этом ещё два тура назад. В футболе всякое бывает, но сейчас, видимо, не тот случай. Я надеялся, что после рестарта «Спартак» будет регулярно набирать очки, но по какой-то причине команда забуксовала», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, после 21 сыгранного тура турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 51 очко — это на семь очков больше, чем у ближайшего преследователя, «Ростова». У «Спартака», идущего на третьей позиции, 41 очко.