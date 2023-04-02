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Турнирная таблица РПЛ после 21-го тура: ЦСКА приблизился к «Спартаку»

По итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (51 очко). Сине-бело-голубые в минувшем туре победили «Урал» (2:0). Второе место занимает «Ростов» (44). Подопечные Валерия Карпина обыграли «Торпедо» со счётом 2:1. На третьей строчке остаётся «Спартак» (41), который в эти выходные сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).

На четвёртом месте располагается ЦСКА (38). Армейцы одержали победу в матче с «Факелом» со счётом 2:0. «Динамо» (35) находится на пятой строчке. Бело-голубые проиграли в домашнем матче с «Сочи» (0:2). Далее располагается «Ахмат» (33). «Оренбург» (32) занимает седьмое место. Команда Марцела Лички поделила очки с «Крыльями Советов» — 1:1. На восьмой строчке остаётся «Краснодар» (32), разгромивший «Химки» (6:0).

На девятом месте находится «Сочи» (31). Ниже — «Урал» (25), «Локомотив» (25), который нанёс поражение с крупным счётом «Пари Нижний Новгород» (4:0), и «Крылья Советов» (21).

Зону стыковых матчей на 13-м месте открывает «Пари Нижний Новгород» (19). 14-ю строчку занимает «Факел» (17). В зоне вылета располагаются «Химки» (13) и «Торпедо» (10).