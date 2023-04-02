Бушманов: «Зенит» ещё не на сто процентов чемпион — у «Спартака» есть минимальные шансы

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» ещё не на сто процентов чемпион, но вероятность этого очень большая. У «Спартака» есть минимальные шансы. Даже если не брать «Зенит», который играет намного стабильнее, то сам «Спартак» в весенней части сезона теряет очень много очков», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после 21-го тура. Команда Сергея Семака набрала 51 очко. «Ростов» занимает второе место — 44 очка. Московский «Спартак» (41) находится на третьей строчке. Ниже располагаются ЦСКА (38) и «Динамо» (35).