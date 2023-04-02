Булыкин — об отставке Кержакова: не понимаю, зачем он вообще пошёл в чемпионат Кипра

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об отставке российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера кипрского клуба «Кармиотисса».

«Когда он «Нижний Новгород» оставил в Премьер-Лиге в прошлом сезоне, да, молодец, выполнил задачи клуба. Почему не остался там – не знаю. А зачем он вообще пошёл в чемпионат Кипра, я не представляю. Кержаков – хороший специалист. Я думаю, что он себя покажет ещё в РПЛ, учитывая его мастерство и опыт в чемпионате России. Зная российскую специфику, он легко может быть в команде РПЛ», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Кержаков был назначен главным тренером кипрского клуба 8 февраля 2023 года. Под его руководством команда успела провести семь матчей, в которых одержала всего две победы. Вчера, 1 апреля, стало известно, что специалист покинул пост главного тренера.