Тен Хаг — о поражении от «Ньюкасла»: мы не показали желания и были за это наказаны

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение в гостевом матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (0:2).

«Я думаю, что игроки «Ньюкасла» заслужили эту победу. Они были более решительными, у них было больше страсти и желания забить гол. У нас были возможности, но мы их не использовали.

Давид де Хеа сделал один отличный сейв. Они часто играли через фланги, и мы старались остановить их, прежде чем они дойдут до последней трети поля. У нас не всегда это получалось.

Влияет ли на нашу форму участие в кубковых турнирах? Нет. Мы относимся одинаково к каждой игре. Вы должны понимать, что каждая игра важна, каждый турнир важен. Мы знаем, как тяжело приезжать сюда, и я знаю, что они хотели отомстить (за поражение в финале Кубка английской лиги. — Прим. «Чемпионата»). Вы должны показывать такую ​​же страсть, желание и решимость, как и противник. Мы этого не сделали и были за это наказаны.

«Я уверен, команда отреагирует правильно. Это то, что мы показывали на протяжении сезона до сих пор», — приводит слова тен Хага BBC.