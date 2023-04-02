Лондонский «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Сообщается, что в качестве исполняющего обязанности главного тренера командой будет руководить Бруно Салтор.
«От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в «Челси». Мы испытываем высочайшую степень уважения к Грэму как к тренеру и как к личности. Он всегда вёл себя профессионально и честно, и мы все разочарованы таким исходом.
Вместе с нашими невероятными болельщиками мы все будем поддерживать Бруно (Салтора) и команду, поскольку мы сосредоточены на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 матчей в Премьер-лиге и впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим максимум усилий и самоотдачи в каждой из этих игр, чтобы завершить сезон на высоком уровне», — говорится в заявлении совладельцев клуба Тодда Боули и Бехдада Эгбали.
47‑летний Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.
«Челси» с 38 очками располагается на 11‑й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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