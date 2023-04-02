Видеообзор победы «Ростова» в матче РПЛ с «Торпедо»

Завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Ростов» одержал победу со счётом 2:1.

На 35-й минуте нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не реализовал пенальти. В концовке первого тайма счёт открыл защитник хозяев Андрей Лангович. На 53-й минуте защитник Евгений Чернов забил второй мяч в ворота «Торпедо». За московскую команду отличился нападающий Давид Караев на 59-й минуте. Отметим, что с 42-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве после удаления Данила Глебова.

«Ростов» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 44 очка после 21 матча. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте. Команда набрала 10 очков.