Главный тренер «Ньюкасла» прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о победе в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Это была важная победа, и в целом это была действительно хорошая игра в исполнении команды. Мы были энергичны, показали футбол высокого качества и создали много моментов.

Мы продолжаем бороться. Сегодня я бы отметил нашу физическую подготовку. На мой взгляд, мы смогли прибавить, даже несмотря на то, что с самого начала играли интенсивно.

У нас есть действительно хорошие игроки, и мы хотим использовать это и играть активно, с высоким прессингом. Мы хотим, чтобы мяч был в игре, постоянно работаем над этим на тренировочном поле, и сегодня это дало результат.

Впереди ещё много игр, несмотря на то что сейчас апрель. Нам предстоит провести три игры за шесть дней, поэтому мы знаем, что должны сосредоточиться на матче в среду», — приводит слова Хау BBC.

Победа позволила «Ньюкаслу» подняться на третью строчку в таблице АПЛ. Команда набрала 50 очков в 27 матчах. 5 апреля подопечные Эдди Хау встретятся с «Вест Хэмом» в перенесённом матче 7-го тура АПЛ.