«ПСЖ» потерпел шестое поражение в последних 10 матчах во всех турнирах
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Завершился матч 29-го тура французской Лиги 1, в которым встречались «ПСЖ» и «Лион». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). «Лион» одержал победу со счётом 1:0.
Таким образом, «ПСЖ» потерпел шестое поражение в последних 10 матчах во всех турнирах. Подопечные Кристофа Галтье в последних встречах уступили «Марселю» (1:2) в Кубке Франции, «Монако» (1:3) в Лиге 1, дважды «Баварии» (0:1 и 0:2) в Лиге чемпионов, а также «Ренну» (0:2) и теперь «Лиону» (0:1).
Единственный гол в составе «Лиона» забил нападающий Брэдли Баркола. Он отличился на 56-й минуте.
«Пари Сен-Жермен» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 66 очков после 29 матчей. У ближайшего преследователя, «Ланса», 60 очков.
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