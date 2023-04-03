Гаджи Гаджиев: в «Химках» было принято много неверных управленческих решений

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о разгромном поражении «Химок» от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ (0:6).
«Удивил ли разгром «Химок» «Краснодаром»? Нет. «Оренбург» проиграл 0:8, «Сочи» проигрывал 0:4. А почему меня должно удивить крупное поражение «Химок», где было принято много управленческих решений в течение короткого времени? Причём неверных. Они раз за разом принимают такие решения, которые привели к данному результату. Всё дело в управленческих решениях.
Спасутся ли «Химки»? Будет сложно. Всякое, конечно, возможно, но маловероятно.
Пошла ли бы смена тренера на пользу клубу? Смена тренеров идёт на пользу в таких случаях, когда тренер теряет контроль над командой и не управляет процессом. Если такого нет, то наставник вполне может остаться. Вот «Оренбург» 0:8 проиграл, а потом у всех начал выигрывать», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
- 3 апреля 2023
-
00:58
-
00:45
-
00:32
-
00:30
-
00:17
-
00:14
-
00:08
-
00:05
- 2 апреля 2023
-
23:50
-
23:50
-
23:39
-
23:39
-
23:23
-
23:22
-
23:02
-
23:02
-
22:42
-
22:30
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:06
-
22:05
-
22:00
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:45
-
21:30
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:54
-
20:51