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Гаджи Гаджиев: в «Химках» было принято много неверных управленческих решений

Гаджи Гаджиев: в «Химках» было принято много неверных управленческих решений
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о разгромном поражении «Химок» от «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ (0:6).

«Удивил ли разгром «Химок» «Краснодаром»? Нет. «Оренбург» проиграл 0:8, «Сочи» проигрывал 0:4. А почему меня должно удивить крупное поражение «Химок», где было принято много управленческих решений в течение короткого времени? Причём неверных. Они раз за разом принимают такие решения, которые привели к данному результату. Всё дело в управленческих решениях.

Спасутся ли «Химки»? Будет сложно. Всякое, конечно, возможно, но маловероятно.

Пошла ли бы смена тренера на пользу клубу? Смена тренеров идёт на пользу в таких случаях, когда тренер теряет контроль над командой и не управляет процессом. Если такого нет, то наставник вполне может остаться. Вот «Оренбург» 0:8 проиграл, а потом у всех начал выигрывать», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

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