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Гаджиев: мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» играл воспитанниками, но всё решает результат

Гаджиев: мне бы хотелось, чтобы «Краснодар» играл воспитанниками, но всё решает результат
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об игре «Краснодара» после разгромной победы команды в матче 21-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (6:0).

«Как оценю «Краснодар» Ивича? В целом нормально. В каких-то матчах «быкам» не удавалось сохранять счёт, как с «Локомотивом», например, когда они вели 2:0, но в итоге уступили 2:3. В той встрече это был фрагмент, который характеризует команду, неплохо играющую в футбол, но при этом, когда надо проявить характер и максимальные усилия, этого не получается сделать.

В «Краснодаре» всё меньше своих воспитанников? Подход зависит от того, в каком состоянии находятся игроки и каковы требования к ним. Если требования снижаются, тогда ты говоришь, что будешь играть только своими воспитанниками. А когда требования повышаются и у тебя нет футболистов соответствующего уровня, тогда ты приглашаешь более квалифицированных игроков. Всё решает результат. Понятно, что все бы хотели, чтобы играли свои ребята, и мне бы тоже хотелось, чтобы «быки» играли большинством своих воспитанников и у них получалось. И вообще чтобы российский футбол выходил на другой уровень. Но когда не получается, надо потерпеть.

Какие перспективы у «Краснодара» в этом сезоне, реально ли побороться за тройку? На таком коротком отрезке это очень сложно сделать. Девять игр для девяти очков — это мало. Надо, чтобы другие теряли очки, а «Краснодар» набирал», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

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