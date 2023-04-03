Виталий Калешин: уровень чемпионата России упал, потому что иностранцы уехали

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин высказался об уровне Российской Премьер-Лиги в условиях отстранения.

«Естественно, чемпионат в нынешнем его виде способствует развитию молодых игроков. Освободилось много мест, больше возможностей у россиян, которые раньше получали меньше игрового времени из-за легионеров.

Безусловно, отсутствие опытных легионеров повлияет на уровень молодых спортсменов. Если игрока загнали в определённые рамки, он будет деградировать. Но у нас нет выбора. Качество чемпионата упало, потому что иностранцы уехали. Когда было много иностранцев, жаловались, что нет места для россиян. А сейчас играет много россиян, и мы говорим, что упал уровень чемпионата. Мы хотим всё и сразу. Так не бывает. А золотую середину тяжело найти только какими-то ограничениями и лимитами.

Однозначно вырастет плеяда футболистов. Но вопрос в том, какого они будут уровня? Наш чемпионат не входит в топ-5. И игроков, соответственно, мы получим такого уровня, какой у нас чемпионат. Не более того. По-другому это невозможно. Ты достигаешь определённого уровня только в определённой среде», – приводит слова Калешина Metaratings.