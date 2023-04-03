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Футболисты «Челси» были шокированы новостью об увольнении Поттера

Футболисты «Челси» были шокированы новостью об увольнении Поттера
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Футболисты «Челси» были шокированы новостью об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера клуба, сообщает Daily Mail со ссылкой на The Telegraph.

По данным источника, заявление, опубликованное в социальных сетях, стало шоком для многих в лондонском клубе, большинство из которых ожидали, что клуб останется с Поттером как минимум до конца сезона.
Отмечается, что футболист также не ожидали такого решения и узнали об отставке специалиста из социальных сетей. Некоторые футболисты после этого связались со своими агентами.

Напомним, Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.

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