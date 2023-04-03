Goal: Месси не намерен сокращать зарплату. «ПСЖ» нужно уменьшить платежную ведомость

Нападающий Лионель Месси не намерен сокращать зарплату, продлевая контракт с «ПСЖ».

Как сообщает Goal, Месси объяснил свою позицию руководству команды, что не рассматривает возможность уменьшения зарплаты.

При этом парижскому клубу необходимо сократить платежную ведомость почти на 30% для того, чтобы иметь возможность платить аргентинскому форварду столько же или даже больше, чем в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне Лионель Месси в 32 матчах в составе парижан забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. В декабре он выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. Контракт аргентинского футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

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