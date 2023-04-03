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Галтье ответил на вопрос о возможной отставке после восьмого поражения «ПСЖ» в 2023 году

Галтье ответил на вопрос о возможной отставке после восьмого поражения «ПСЖ» в 2023 году
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал поражение команды в матче 29-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1).

«Это восьмое поражение в 2023 году, это слишком много. У нас есть преимущество по очкам, но матч за матчем теряем его. Это сложный чемпионат, многие чемпионы Европы находятся в трудном положении, все борются. Уйду ли я в отставку? Нет. Хочу ли я сражаться? Да, я буду драться до конца, чтобы получить этот титул. Очевидно, что нам нужно вести себя по-другому. Во время международного перерыва состав был немного разбросан по миру, это наблюдение, а не оправдание.

Может быть это усталость, но мы должны реагировать довольно сильно, в следующем матче. У нас должна быть реакция чемпиона. У меня есть отличные игроки, много футболисты, которые выиграли титулы, надеюсь, что они не пресытились», — приводит слова Галтье RMC Sport.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков.

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