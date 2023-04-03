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Каррагер отреагировал на отставку Поттера с поста главного тренера «Челси»

Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер прокомментировал отставку Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси».

«Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно. Нельзя было менять Тухеля на Поттера. Это изначально было глупым решением», — приводит слова Поттера Sky Sports.

Напомним, Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.

На данный момент «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 38 очков. В своём последнем матче лондонский клуб уступил «Астон Вилле».

В следующем матче «Челси» встретится с «Ливерпулем». Матч состоится 4 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало матча – 22:00 мск.

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