Каррагер отреагировал на отставку Поттера с поста главного тренера «Челси»

Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер прокомментировал отставку Грэма Поттера с поста главного тренера «Челси».
«Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно. Нельзя было менять Тухеля на Поттера. Это изначально было глупым решением», — приводит слова Поттера Sky Sports.
Напомним, Поттер возглавил лондонский клуб в сентябре 2022 года, сменив на посту главного тренера немца Томаса Тухеля. Контракт англичанина был рассчитан до 30 июня 2027 года.
На данный момент «Челси» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 38 очков. В своём последнем матче лондонский клуб уступил «Астон Вилле».
В следующем матче «Челси» встретится с «Ливерпулем». Матч состоится 4 апреля в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж», начало матча – 22:00 мск.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
- 3 апреля 2023
-
05:58
-
05:41
-
04:56
-
04:40
-
03:28
-
03:19
-
02:58
-
02:52
-
02:33
-
02:22
-
02:04
-
01:57
-
01:40
-
00:58
-
00:45
-
00:32
-
00:30
-
00:17
-
00:14
-
00:08
-
00:05
- 2 апреля 2023
-
23:50
-
23:50
-
23:39
-
23:39
-
23:23
-
23:22
-
23:02
-
23:02
-
22:42
-
22:30
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:06