Берлускони: Кварацхелия и Осимхен будут хорошо смотреться в любой команде мира

Президент и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони высказал мнение об игре нападающих «Наполи» Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена.

Такие игроки, как Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен, будут хорошо смотреться в любой команде мира. В этом смысле травма Осимхена – это плохо: она забирает элемент большого шарма в матче с «Миланом».

В любом случае, сегодня «Наполи» — действительно отличная команда, одна из лучших в Европе. Они, безусловно, доминируют в чемпионате и будут очень тяжёлым соперником для «Милана»

Подписал бы я Хвичу или Леау? Затрудняюсь ответить. Это два замечательных игрока, которые имеют разные характеристики. Возможно, Кварацхелия – более полноценный игрок. Но Леау больше «миланец», у него стиль игры, в лучшие моменты напоминающий мне мой «Милан», — приводит слова Берлускони La Gazzetta dello Sport.

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