Александр Зинченко: сделал предложение Владе у неё дома, в семейных трусах, почти голый

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как делал предложение своей супруге Владе Зинченко.
«Мы должны были играть дома против Португалии в квалификации Евро-2020, и я просто подумал: «Я готов сделать предложение, но не знаю как именно». Я знал, что она будет работать на той игре, будет брать интервью после матча, поэтому попросил её начальника, чтобы меня на него позвали. Я хотел это сделать именно во время интервью.
Мы выиграли игру 2:1, кольцо было в моей сумке, и я был готов. Но до того, как сделать предложение своей будущей жене, ты должен спросить разрешения у её родителей. Я не хотел делать это по телефону, поэтому не сделал предложение как планировал.
Вместо этого я сделал это ночью, около четырёх утра, у неё дома, в семейных трусах, почти голый», — написал Зинченко в одной из социальных сетей.
В текущем сезоне АПЛ на счету Зинченко 22 матча за «Арсенал», в которых он забил один гол и стал автором двух результативных передач.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
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