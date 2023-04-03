«Всегда есть чему учиться, хочу совершенствоваться». Мудрик — после матча с «Астон Виллой»

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик опубликовал «сториз» после поражения в матче с «Астон Виллой». (0:2).

«Всегда есть чему учиться, есть желание совершенствоваться», – написал Мудрик в одной из социальных сетей.

Мудрик провёл на поле 57 минут, после чего был заменён. На 18-й минуте матча Олли Уоткинс открыл счёт в матче. На 56-й минуте Джон Макгинн удвоил преимущество гостей после передачи Джейкоба Рэмси.

По итогам матча «Астон Вилла» поднялась на девятое место в чемпионате Англии нынешнего сезона. Команда набрала 41 очко после 28 матчей. «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков. Лидирует лондонский «Арсенал», набравший после победы в матче с «Лидсом» (4:1) 72 очка. В активе Мудрика в нынешнем сезоне АПЛ одна результативная передача.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»