Александр Гацкан: если честно, догнать «Зенит» нереально

Экс-полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился эмоциями после победы его бывшей команды над московским «Торпедо» в матче Российской Премьер-Лиги. Также Гацкан оценил возможность побороться клубу за чемпионство в чемпионате России.

«Не совсем яркий матч, но по результатам тур хороший. Играли вдесятером много времени, но достаточно хорошо оборонялись, не давали шанс сопернику. Даже когда были вдесятером, мало моментов создавало «Торпедо». Достойный матч и очень важные три очка, чтобы остаться на втором месте. И бороться за медали.

Шансы догнать «Зенит» всегда есть. Но не надо смотреть на то, кто с кем играет. Надо смотреть на свою игру и в каждом матче брать три очка. Если честно, догнать «Зенит» нереально. «Зенит» – очень хорошая команда, с хорошими легионерами и поставленной игрой. По рисунку матчей всех, что есть в чемпионате, «Зенит» – самый достойный клуб, чтобы стать чемпионом.

Сложно сказать, почему у «Ростова» так много пенальти. Но там же есть VAR, который смотрит и исправляет, когда судья ошибается. Если пенальти были, их нельзя не ставить. А что касается рекорда «Ростова» по количеству пенальти, ну, рекорды для того и нужны, чтобы их кто-то улучшал», – приводит слова Гацкана Metaratings.