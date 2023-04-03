Минспорта Украины опубликовало указ о запрете мобилизации сотрудников УАФ

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Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало указ об определении УАФ союзом, который является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, сообщается на официальном сайте министерства.

Таким образом, данный факт позволяет не призывать на службу в армию военнообязанных работников Украинской ассоциации футбола.

Напомним, выполнять обязанности президента УАФ продолжает Андрей Павелко. Решение Печерского районного суда от 17 февраля об отстранении функционера от своей должности было оспорено, в результате чего оно не вступило в силу.

Лидером чемпионата Украины на данный момент является «Шахтёр», набравший 43 очка. Киевское «Динамо» находится на четвёртом месте с 36 очками.

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