Минспорта Украины опубликовало указ о запрете мобилизации сотрудников УАФ

Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало указ об определении УАФ союзом, который является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, сообщается на официальном сайте министерства.
Таким образом, данный факт позволяет не призывать на службу в армию военнообязанных работников Украинской ассоциации футбола.
Напомним, выполнять обязанности президента УАФ продолжает Андрей Павелко. Решение Печерского районного суда от 17 февраля об отстранении функционера от своей должности было оспорено, в результате чего оно не вступило в силу.
Лидером чемпионата Украины на данный момент является «Шахтёр», набравший 43 очка. Киевское «Динамо» находится на четвёртом месте с 36 очками.
Россия и Украина оказались рядом на флаге английского фаната
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