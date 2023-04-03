Глава РФС Дюков сообщил, когда будет принято решение о выборе места проведения Суперкубка

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, кто может принять матч за Суперкубок России.
«Казань уже подала заявку на проведение Суперкубка. Пока других заявок нет. Сейчас Премьер-Лигой рассматривается регламент проведения Суперкубка: как только он будет утверждён, будет подготовлен проект заявочного меморандума. Дальше все желающие могут оформить этот заявочный меморандум и подать заявку. Я думаю, что в конце апреля или начале мая — это крайний срок — мы примем решение о месте проведения матча», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
По итогам 21-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (51 очко). Сине-бело-голубые в минувшем туре победили «Урал» (2:0). Второе место занимает «Ростов» (44). Подопечные Валерия Карпина обыграли «Торпедо» со счётом 2:1. На третьей строчке остаётся «Спартак» (41), который в эти выходные сыграл вничью с «Ахматом» (0:0).
- 3 апреля 2023
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