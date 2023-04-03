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Нуну Мендеш — после поражения от «Лиона»: мы идём за титулом

Нуну Мендеш — после поражения от «Лиона»: мы идём за титулом
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Португальский защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (0:1).

«Это поражение, мы переживаем трудный момент, теперь нам нужно отдохнуть, у нас есть неделя для работы, и мы сможем добиться лучшего результата в Ницце, чем сегодня. Конечно, мы хотим выиграть титул, мы будем выкладываться на полную в каждом матче, начиная со встречи в Ницце, где нужно будет выложиться по максимуму, чтобы вернуть три очка. Мы можем поблагодарить болельщиков, которые всегда рядом, и я хочу поздравить их с 15-летием. Мы все вместе идём за титулом», – приводит слова Мендеша пресс-служба клуба.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков.

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