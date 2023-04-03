Адриен Рабьо ответил на вопрос о возможном возвращении в «ПСЖ»

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо высказался о возможном возвращении в «ПСЖ» после окончания текущего сезона, заявив, что сосредоточен на концовке сезоне со «старой синьорой».

«Возвращение в «ПСЖ»? Честно говоря, тут не о чем разговаривать. Я слышал много слухов об этом, я знаю, что это интересует многих людей, но я ещё раз повторяю: я действительно сосредоточен на концовке сезона с «Ювентусом», — приводит слова Рабьо «твиттер» Telefoot.

27-летний Рабьо — воспитанник «ПСЖ». Полузащитник выступал за французскую команду с 2012 по 2019 год. Футболист перешёл в «Ювентус» на правах свободного агента. Контракт Рабьо с туринцами действует до конца текущего сезона.

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