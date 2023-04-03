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Анри: стыдно слушать свист фанатов «ПСЖ» в адрес Месси. Он должен вернуться в «Барселону»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о свисте болельщиков французского «ПСЖ» в адрес аргентинского форварда команды Лионеля Месси перед матчем Лиги 1 с «Лионом» (0:1). Легенда французского футбола считает, что после такого аргентинец должен вернуться в испанскую «Барселону».

«Стыдно слушать свист болельщиков на «Парк де Пренс». Нельзя освистывать одного из лучших игроков команды. Месси должен вернуться в «Барселону» из-за любви к футболу», — приводит слова Анри Get French Football News.

Фанаты «ПСЖ» освистали Месси во время предматчевого представления футболистов. Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами действует до конца текущего сезона.

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