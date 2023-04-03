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Некоторые игроки «Челси» придумывали прозвища Грэму Поттеру, связанные с Гарри Поттером

Некоторые игроки «Челси» придумывали прозвища Грэму Поттеру, связанные с Гарри Поттером
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Некоторые футболисты лондонского «Челси» придумывали прозвища бывшему главному тренеру команды Грэму Поттеру, основанные на том, что тот является однофамильцем известного персонажа книг и фильмов про волшебника Гарри Поттера. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Мигель Делейни.

Кроме того, по информации источника, большинство прозвищ были основаны на квиддиче, выдуманном виде спорта с полётами на мётлах. Также перед назначением Поттера главным тренером некоторые футболисты «Челси» были вынуждены искать в интернете информацию о специалисте, так как не знали его.

Об увольнении Поттера «Челси» объявил вчера, 2 апреля. Это вторая тренерская отставка в лондонском клубе за текущий сезон.

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