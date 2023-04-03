«Боули говорил, что будет отличаться от Абрамовича». Каррагер — об увольнении Поттера

Бывший английский футболист Джейми Каррагер прокомментировал увольнение Грэма Поттера с поста главного тренера лондонского «Челси», иронично отметив противоречие в словах нынешнего владельца «аристократов» Тодда Боули, который заявлял, что в своих поступках будет последовательнее, чем Роман Абрамович, который владел клубом до него.
«Тодд говорил, что он будет отличаться от Романа», — написал Каррагер в своём «твиттере», сопроводив пост двумя эмодзи, изображающими смех.
При американце Тодде Боули, который стал владельцем «Челси» после ухода Романа Абрамовича, из клуба было уволено уже два главных тренера: немец Томас Тухель, который сейчас работает в мюнхенской «Баварии», и англичанин Грэм Поттер.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии
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