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«Пока всё достаточно закономерно». Леонид Слуцкий — о неудачах «Пари НН»

«Пока всё достаточно закономерно». Леонид Слуцкий — о неудачах «Пари НН»
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Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о возможных причинах проблем «Пари НН». Нижегородцы проиграли все пять матчей после возобновления сезона, включая четыре в Российской Премьер-Лиге. Они опустились в зону стыковых матчей.

«Почему «Пари НН» падает всё ниже и ниже? Для этого нужно находиться внутри клуба. Когда ты постоянно меняешь тренеров, берёшь специалистов с абсолютно разным опытом формации, философии, то сложно выдерживать одну линию. Тот же Артём Горлов начинал с тремя центральными защитниками, затем перешёл на два. Видно, что тренеру не хватило сборов, чтобы стабилизировать игру команды.

Где-то «Пари НН» не везло, как в матче с «Торпедо», где они по игре заслуживали победу, но сыграли вничью, а ещё получили техническое поражение. Это говорит о том, что весь клуб работает не так хорошо, как хотелось бы. Пока всё достаточно закономерно», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».

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Источник: Горлова уволят из «Пари НН». Евсеев и Талалаев — главные кандидаты на замену
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