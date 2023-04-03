«Пока всё достаточно закономерно». Леонид Слуцкий — о неудачах «Пари НН»

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о возможных причинах проблем «Пари НН». Нижегородцы проиграли все пять матчей после возобновления сезона, включая четыре в Российской Премьер-Лиге. Они опустились в зону стыковых матчей.

«Почему «Пари НН» падает всё ниже и ниже? Для этого нужно находиться внутри клуба. Когда ты постоянно меняешь тренеров, берёшь специалистов с абсолютно разным опытом формации, философии, то сложно выдерживать одну линию. Тот же Артём Горлов начинал с тремя центральными защитниками, затем перешёл на два. Видно, что тренеру не хватило сборов, чтобы стабилизировать игру команды.

Где-то «Пари НН» не везло, как в матче с «Торпедо», где они по игре заслуживали победу, но сыграли вничью, а ещё получили техническое поражение. Это говорит о том, что весь клуб работает не так хорошо, как хотелось бы. Пока всё достаточно закономерно», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским».