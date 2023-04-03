Видеообзор матча чемпионата Франции «ПСЖ» — «Лион»

Вчера, 2 апреля, состоялся матч 29-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Видеообзор матча «ПСЖ» — «Лион»:
Права на видео принадлежат LFP. Ролик опубликован на вьетнамском YouTube-канале Лиги 1
Единственный гол на 56-й минуте встречи забил нападающий «Лиона» Брэдли Баркола, который замкнул прострельную передачу Саэля Кумбеди.Также стоит отметить, что в концовке первого тайма игрокам «Лиона» не удалось реализовать пенальти. На 39-й минуте Александр Ляказетт промахнулся с 11-метровой отметки.
После 29 туров «Лион» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 44 очка. «ПСЖ» (66) располагается на первом месте и на шесть очков опережает ближайших преследователей — «Ланс» и «Марсель». Стоит также отметить, что в 10 последних матчах подопечные Кристофа Галтье потерпели шесть поражений.
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